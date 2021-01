"Da alcuni giorni non riesco a prenotare una visita on line con l'Asp di Trapani"

21/01/2021 15:08:00

Gentile redazione di Tp24,

sono diversi giorni che il sistema di prenotazione on-line dello sportello non elabora le richieste ed è impossibile prenotare visite specialistiche.

Ieri in particolare ho provato a segnalare il problema e l’email del CUP dell’ospedale (segnalata a piè di pagine del sito http://www.asptrapani.it) è inesistente, e la funzione “valuta questo sito” utilizzabile per segnalare anomalie ed errori non funziona. Telefono CED e CUP non rispondono.

Ho mandato una PEC alla direzione e ad oggi non ho risposta ne c’è soluzione al problema.

Questa mattina mi sono recato alla Cittadella della Salute per tentare di prenotare quanto meno un turno allo sportello e non mi hanno consentito di farlo sul posto. La farmacia in via Cesarò che solitamente supporta i cittadini per compiere tali prenotazioni on-line mi ha comunicato che da giorni il servizio non funziona; di fatto è lo stesso che ho tentato di utilizzare io.

Fino a poco fa ho ritentato, ed ancora una volta il sistema segnala che non ha potuto elaborare la richiesta di prenotazione dello sportello.

È mai possibile che sia questa la qualità del servizio che dobbiamo sopportare noi cittadini?



Cordiali saluti

Gianfranco