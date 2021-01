Il nuovo look dei dipendenti regionali. Palazzotto: "Soldi per le divise, ma non per le mascherine"

21/01/2021 17:00:00

“Non c'è nulla di dignitoso e decoroso in una Regione che spende risorse per le divise e nega quelli per la riconversione anti-Covid delle aziende siciliane” lo afferma Giangiacomo Palazzolo, responsabile nazionale legalità di Azione, commentando l'annuncio del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sull'acquisto delle nuove divise riservate a portieri, commessi e autisti della Regione.

“Trovo scandaloso - continua l'esponente del partito di Carlo Calenda - che in una situazione drammatica per l'economia dell'Isola la preoccupazione principale del presidente della Regione Siciliana, tanto da meritare una nota stampa ufficiale, siano i bottoni d'oro dei commessi. E lo scandalo è maggiore se si pensa che a distanza di otto mesi non c'è, ad esempio, ancora traccia dei 40 milioni previsti nell'ultima finanziaria regionale a sostegno delle imprese siciliane che invece di chiudere e mettere in cassa integrazione i dipendenti hanno riconvertito le linee per la produzione di mascherine e altri dispositivi di sicurezza”.

“Divise sì e mascherine no, è un affronto ai siciliani. Quando il presidente Musumeci avrà finito di giocare con cavalli e divise sarà per tutti interessante capire che fine ha fatto la sua cosiddetta finanziaria di guerra e come intende affrontare l'emergenza economica e il crescente disagio sociale della Sicilia” conclude Palazzolo.