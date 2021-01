Marsala, il nuovo comandante dei Carabinieri in visita al Comune

22/01/2021 22:00:00

Il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala, Guido Romano Rosadoni, accompagnato dal Comandante di Stazione, Antonio Pipitone, è stato ricevuto al Palazzo Municipale dal Sindaco Massimo Grillo, presente anche il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi.

Si è trattato di un primo incontro conoscitivo nel corso del quale Sindaco e Comandante dei carabinieri hanno accennato alle problematiche del territorio e della sicurezza e confermato la loro collaborazione nel supremo interesse della collettività marsalese. Il capitano Guido Romano Rosadoni, 30 anni, originario della provincia di Arezzo, dal 2010 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Completata la propria formazione, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri dei Roma, di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro e, in ultimo, di Aiutante di Campo del Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, Gen. C.A. Ilio Ciceri. Il neo comandante prende il posto al Comando della Compagnia Carabinieri di via Mazara “Silvio Mirarchi”, del capitano Marco Cirillo che è stato trasferito a Torino dove dirige la Compagnia “Oltredora” (Zona Nord).



Modifiche ad alcune corse

Il Servizio Municipale Autotrasporti del Comune di Marsala rende note alcune variazioni nelle corse delle linee urbane. E ciò, principalmente, a causa delle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria che hanno ridotto notevolmente i passeggeri. Lo SMA, pertanto, ha disposto la temporanea sospensione della corsa delle ore 16.10 sulla tratta per Baglio Catalano (linea n.3); inoltre, sono state accorpate le linee 10 (Granatello) e 7 (Cutusio), entrambe ora comprese nella "corsa circolare" Piazza Del Popolo-Granatello-Cutusio-Piazza Del Popolo, negli orari già in vigore.