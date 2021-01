Mazara, approvato il Piano triennale opere pubbliche. Riattivato lo scuolabus linea "Costiera"

23/01/2021 14:00:00

La Giunta municipale di Mazara del Vallo presieduta dal Sindaco Salvatore Quinci ha approvato con atto n. 8/2021 la delibera di “adozione del programma triennale delle opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio 2021/2021 e dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021”.

Nella programmazione sono inserite esclusivamente le opere il cui valore singolo stimato sia superiore a 100 mila euro.

Alcuni degli interventi previsti erano già inseriti nel precedente piano annuale e sono stati reinseriti nel piano 2021, altri interventi sono di nuovo inserimento e riguardano soprattutto Agenda Urbana ed ulteriori opere da realizzare.

Gli investimenti previsti per il 2021 ammontano a circa 29milioni 500mila euro.

Tra gli interventi già inseriti nel precedente piano annuale e riproposti si segnalano:

- Progetto esecutivo per la Ristrutturazione della rete fognaria cittadina del Lungomare da Piazzale G.B. Quinci al depuratore Comunale centralizzato di c.da Bocca Arena (1milione di euro di competenza del Commissario straordinario unico per la depurazione)

- Progetto di Completamento dell’Impianto di depurazione dei reflui civili comunali di contrada Bocca Arena (3 milioni di euro di competenza del Commissario Straordinario unico per la depurazione).

-Progetto per la Costruzione della Piscina comunale da ubicare all’interno dell’area di pertinenza del Palazzetto dello Sport di c.da Affacciata (3milioni 320mila euro con mutuo contratto presso il Credito Sportivo);

– Progetto per la sistemazione di aree da adibire a Parcheggio per il quartiere di Tonnarella (414mila euro con finanziamento regionale del Dipartimento regionale Infrastrutture)

-Restauro della vegetazione a Ziziphus Lotus (habitat prioritario 5220*) in contrada Affacciata (3milioni e 30 mila euro con finanziamento dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente – Rete Natura 2000)

–Progetto dei Lavori di estumulazione e riduzione delle salme e adeguamento dimensionale dei loculi “reparto 13” e opere edili accessorie altri reparti del cimitero comunale (150mila euro con fondi provenienti dalla vendita di loculi);

-Progetto di costruzione di nuovi loculi dall’interno del cimitero comunale (importo annualità 600mila euro – totale intervento 1milione 200mila euro con fondi provenienti dalla vendita su carta dei loculi da realizzare).

–Realizzazione di un Playground polisportivo nell’area di pertinenza della scuola media G. Boscarino (600mila euro con finanziamento dell’Assessorato regionale alla Famiglia).

-Tra le novità si segnalano:

-Manutenzione straordinaria delle strade comunali (euro 268mila con fondi comunali).

-Progetto per il completamento ed arredi del Teatro Garibaldi (300mila euro con finanziamento europeo).

-Realizzazione di un hub di interscambio nella zona del lungomare Fata Morgana adiacente il porto nuovo (2milioni di euro con fondi di Agenda Urbana).

-Progetto di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia nel plesso scolastico Daniele Ajello di via Santa Caterina dell’Istituto comprensivo Borsellino-Ajello (1milione 164mila euro con fondi di Agenda Urbana).

- Progetto di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia nel plesso scolastico Borsellino di piazza Santa Veneranda dell’Istituto comprensivo Borsellino-Ajello (813mila euro con fondi di Agenda Urbana).

- Progetto di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia nel plesso scolastico di piazzale Montessori dell’Istituto scolastico “Santa Gemma” (750mila euro con fondi di Agenda Urbana).

-Realizzazione di un centro educativo e ludico di aggregazione per i giovani con adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione del complesso Filippo Corridoni 1° e 2° lotto funzionale (1milione 188mila 887 euro con fondi di Agenda Urbana).

-Progetto per la riduzione dei consumi elettrici delle reti di illuminazione pubblica attraverso soluzioni di nuova tecnologia – 1° e 2° lotto funzionale (1milione 211mila 842 euro nell’anno 2021 con i fondi di Agenda Urbana – 2milioni 400mila euro intervento complessivo).

-Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro urbano e Tonnarella (1milione 282mila 899euro con fondi di Agenda Urbana).

-Progetto “Save Coast”: salvaguardia dell’erosione costiera e protezione del litorale lungomare San Vito - 1° e 2° lotto funzionale (1milione 929mila euro con fondi di Agenda Urbana).

-Eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nel Palazzo Cavalieri di Malta (950mila euro con fondi di Agenda Urbana).

-Realizzazione con modelli innovativi di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili con intervento infrastrutturale nell’immobile confiscato alla mafia di via Lorenzo il Magnifico (2milioni 394mila 543 euro con fondi di Agenda Urbana).

-Progetto realizzazione di uno skatepark nel lungomare Hopps (250mila euro. Sarà avanzata richiesta di finanziamento statale).

-Riqualificazione della villa Iolanda e del lungomare Mazzini-Hopps (500mila euro. Sarà avanzata richiesta di finanziamento europeo).

-Progetto di realizzazione di una pista d’atletica nel campo sportivo di contrada Affacciata (760mila euro di cui 60 mila cofinanziamento comunale e 700mila euro richiesta partecipazione a bando “Sport e Periferie” del Ministero dello Sport).

- Progetto di realizzazione di un parcheggio nel piazzale G.B.Quinci (150mila euro con fondi comunali).

-Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico ed efficientamento energetico “Scuola Bonanno” (1milione 500mila euro con richiesta di fondi europei)

Nello strumento approvato dalla Giunta si sottolinea che dal totale di circa 29milioni 500mila euro di investimenti previsti per opere da realizzare o avviare nell’anno 2021, circa 18milioni di euro arrivano da finanziamenti ed entrate vincolate per legge, 4milioni di euro da fondi Cipe per depurazione, 3milioni 320mila da mutui (per piscina), 750mila euro da fondi che arriveranno da proventi per la vendita di loculi cimiteriali, 337mila euro da fondi comunali con proventi da oneri di concessione e 3milioni 160mila da altre tipologie di finanziamento da Stato e Unione Europea che saranno richiesti a progettazione definitiva di alcuni interventi.

Riattivato scuolabus linea "Costiera"

Giovedì 21 gennaio viene riattivato il servizio di scuolabus comunale della linea "Costiera", che a seguito della riapertura delle scuole elementari e medie inferiori (solo le prime classi) non era ripreso per il guasto ad uno degli scuolabus comunali che si trova ora in manutenzione.

Il servizio di scuolabus della linea "Costiera" verrà temporaneamente garantito dall'Autoservizi Siberiana, che è già affidataria in proroga fino a febbraio del servizio ScuolaBus delle linee Trasmazaro 1 e Trasmazaro 2.

Con l'unico scuolabus comunale attualmente funzionante (l'altro è in manutenzione) viene garantito il servizio di traporto alunni delle scuole dell'obbligo della linea "Quarara" con il percorso alternativo attivato lo scorso novembre per evitare il passaggio dello scuolabus dal ponte sul fiume Delia per motivi di sicurezza.