San Vito, Danilo Campo nuovo responsabile del IV Settore

23/01/2021 14:00:00

Il sindaco, Giuseppe Peraino, con propria determina, ha rimodulato le posizioni organizzative al Comune fino al 31 dicembre 2021 individuando quale responsabile del IV Settore, l’ispettore Capo Danilo Campo, già vicario, che garantirà la funzionalità degli Uffici e la continuità dei Servizi afferenti l’Area di Vigilanza e Servizi Demografici.

Campo subentra a Giuseppe D’Alessandro che ha lasciato l’incarico di comandante della Polizia Municipale del Comune di San Vito Lo Capo, dove aveva preso servizio a giugno 2019 a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Paceco per l’utilizzo in distacco di 18 ore. La decisione- ha spiegato in una nota inviata al sindaco- scaturisce da motivi personali relativi alla nomina di componente della Giunta del Comune di Marsala.

Al neo responsabile del IV Settore, il sindaco Peraino e l’assessore alla polizia municipale, il vice sindaco Franco Valenza, augurano buon lavoro e lo ringraziano per aver accettato di svolgere questo incarico in un Comune importante, specialmente dal punto di vista turistico, come San Vito Lo Capo dove, nel periodo estivo, si registra una presenza giornaliera massiccia di turisti, pendolari e visitatori e dove, quindi, il controllo del territorio e la capacità organizzative diventano fondamentali per la sicurezza.

Infine il sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano il dottor D’Alessandro per il lavoro svolto in questo anno e mezzo a servizio della comunità sanvitese e gli rivolgono i più sentiti auguri per l’impegno politico presso il Comune di Marsala a cui è stato chiamato.