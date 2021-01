Sicilia. Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un burrone. Confessa il fidanzato

24/01/2021 16:36:00

Il corpo senza vita di una giovane, Roberta Siragusa,17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. A far ritrovare il corpo è stato il fidanzato di 19 anni, Pietro Morreale, che avrebbe anche confessato l'omicidio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese.

Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato. E' stato il fidanzato della ragazza anche lui di Caccamo a presentarsi in caserma, col padre e l'avvocato, e portare i militari sul luogo dove è stata trovato il corpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese.

Secondo le prime ricostruzioni Roberta Siragusa e Pietro Morreale ieri sera si trovavano in una casa nelle campagne di Caccamo assieme ad alcuni amici. Si erano riuniti a trascorrere il sabato sera in compagnia a bere e mangiare tutti insieme, nonostante le restrizioni della zona rossa. Poi a quanto pare un litigio tra i due fidanzatini. Mentre tutti sono tornati a casa, finita la festa, i due sono rimasti da soli. E sulle ore successive non sono chiari i dettagli.