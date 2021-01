I danni del maltempo a Marsala. In tilt via Vecchia Mazara e il Lungomare

24/01/2021 16:59:00

Pioggia e mareggiate lungo la costa hanno mandato in tilt la via Vecchia Mazara e il Lungomare Vincenzo Florio a Marsala.

Le due arterie sono state chiuse momentaneamente al traffico, infatti, dalla polizia municipale.

La Sp84, la litoranea che porta ai lidi sud, è stata ancora una volta invasa dalle alghe portate sulla sede stradale dalle mareggiate di queste ore che stanno colpendo un po' tutta la Sicilia. C'è da dire, però, che non è nulla di eccezionale, e capita sempre, ad ogni giornata di vento forte e mare mosso che la litoranea venga invasa dalle alghe e sia impraticabile.

Chiusa al traffico anche la via Vecchia Mazara, che quando piove non necessariamente tanto si allaga e va in tilt. Anche qui i vigii urbani hanno messo le transenne chiudendola al traffico veicolare.