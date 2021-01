Tragedia a Trapani: muore a 19 anni per un infarto 

25/01/2021 15:59:00

Un ragazzo di Trapani è morto improvvisamente per un infarto. Si chiamava Gianluca Loria e aveva 19 anni. Frequentava l'Istituto Alberghiero, ed è proprio la dirigente, Pina Mandina, a dare il tristissimo annuncio: Oggi la nostra comunità si sveglia con la notizia terribile e dolorosa di una perdita prematura.. Gianluca Loria ci lascia improvvisamente ... Un gigante buono... Un ragazzo pieno di vita e di dolcezza con un futuro interrotto bruscamente da un infarto a soli 19 anni... Un altro studente in meno di un anno... Tutta la comunità scolastica, i compagni, i prof ed io non abbiamo parole ma solo lacrime per stringerci attorno alla famiglia".

L'Alberghiero era stato colpito da un altro terribile lutto nei mesi scorsi, quando era morto, dopo un malore, un altro studente, sempre di 19 anni, Aldo Kenga (qui la storia).

Sono ore di strazio per la famiglia, gli amici, i compagni e anche i docenti dell'Alberghiero. Come la professoressa Giovanna Mancuso, che rivolge a Gianluca questo estremo saluto: "Entrando ogni mattina il mio sguardo ti cercava e, rassicurata dal tuo esserci, sereno e sorridente, tornavo al mio lavoro. Tu da lontano sembrava mi dicessi... sono qui, sono qui... adesso so che la tua assenza sarà una presenza ancora più tangibile. I tuoi compagni e i tuoi prof ti porteranno sempre nella parte più profonda del cuore".