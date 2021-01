Trapani. Scuola ed Esercito, orientamento in videoconferenza

25/01/2021 09:10:00

Il nucleo Infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri ha concluso una videoconferenza scolastica di orientamento e informazione a favore degli studenti delle ultime classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci-Torre” di Trapani.

Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Dott. Erasmo Miceli, il personale militare specializzato dell’Infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri, unità dell’Esercito al comando del Colonnello Alberto Nola, ha incontrato virtualmente in modalità on-line gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” e dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” di Trapani per un totale di più di 170 studenti delle ultime classi interessati alla proposta formativa, sulle prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata ed i concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente e la frequenza di Scuole e Accademie Militari, per la formazione di ufficiali e sottufficiali.

L’attività, è frutto di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Difesa per il quale il Comando Militare Esercito Sicilia, in collaborazione con il reparto della Brigata “Aosta”, ha programmato ed organizzato per la provincia di Trapani, una serie di incontri con gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa per l’orientamento degli studenti che aspirano ad arruolarsi nell’Esercito Italiano.