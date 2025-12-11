Sezioni
Istituzioni
11/12/2025 08:15:00

Giornata Italiana della Statistica, in Prefettura un seminario su dati e politiche locali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765437475-0-giornata-italiana-della-statistica-in-prefettura-un-seminario-su-dati-e-politiche-locali.jpg

In occasione della Giornata Italiana della Statistica, si è svolto, nel salone di rappresentanza della Prefettura – UTG di Trapani, un seminario dedicato al tema “La Statistica a supporto della policy”. L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con l’Istat, aveva l’obiettivo di sensibilizzare i policy maker del territorio sull’importanza dell’analisi statistica come strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione strategica degli enti locali.

 

Destinatari dell’incontro sono stati i Comuni della provincia, rappresentati dai Segretari comunali e dai Responsabili degli Uffici di Statistica e dell’Anagrafe.

Dopo i saluti istituzionali, i responsabili dell’Ufficio Territoriale Area Sud dell’Istat hanno illustrato il sistema statistico multifonte “A misura di Comune”: un insieme strutturato di indicatori, dati e fonti disponibili a livello locale, pensato per supportare concretamente le amministrazioni nella redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), strumento cardine della programmazione comunale.

 

L’incontro ha offerto ai partecipanti l’occasione per approfondire nuove metodologie e strumenti operativi in grado di rendere le politiche pubbliche sempre più basate su dati affidabili, aggiornati e comparabili, rafforzando così la capacità decisionale delle amministrazioni locali.









