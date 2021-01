Mazara. Chiedeva soldi a imprenditori. Condanna definitiva per maresciallo dei Carabinieri

26/01/2021 08:26:00

Non essendo stato proposto ricorso in Cassazione, è diventata definitiva la sentenza con cui, il 18 giugno 2020, la Corte d’appello di Palermo ha condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere, per concussione, un maresciallo dei carabinieri, Martino Martellotta, di 55 anni.

Il sottufficiale dell’Arma è stato accusato di avere chiesto somme di denaro a imprenditori ai quali aveva in precedenza sequestrato capannoni aziendali e officine per abusivismo edilizio e violazioni di natura ambientale. Il denaro, secondo l’accusa, sarebbe stato chiesto per favorire i dissequestri.

I fatti contestati al maresciallo Martellotta si sono svolti a Mazara, dove il carabiniere ha prestato servizio dal gennaio 2010 al marzo 2014. Il militare si è sempre difeso affermando che chi lo ha accusato ha motivo di rivalsa nei suoi confronti proprio per i controlli e i sequestri da lui effettuati. In primo grado, il 26 luglio 2018, il maresciallo Martellotta, sospeso dal servizio e a metà stipendio, era stato condannato dal Tribunale di Marsala a 5 anni e mezzo di carcere per il reato di concussione, mentre fu assolto (“perché il fatto non sussiste”) dall’accusa di abuso in atti d’ufficio. In passato, il sottufficiale è stato anche in forza alla sezione di pg dei carabinieri della Procura della repubblica di Marsala.