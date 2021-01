Campobello, i consiglieri di opposizione chiedono un intervento per la sicurezza pubblica

26/01/2021 17:00:00

Il problema sicurezza a Campobello di Mazara, con le scorribande e gli incidenti stradali causati dal pluripregiudicato Francesco Calamia nelle settimane scorse, sono al centro di una interpellanza da parte dei consiglieri comunali di opposizione Di Maria, Montalbano, Catanzaro, Prinzivalli e Fazzuni che chiedono al primo cittadino, Giuseppe Castiglione, cosa intende fare per cercare di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.



"Preoccupano e non poco i fenomeni che si sono registrati nei giorni scorsi in città, nei quali la sicurezza pubblica e quella stradale sembrano essere messi in costante repentaglio - scrivono i consiglieri comunali -. Il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che nelle città nelle quali non sono istituiti i commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

Il testo unico degli enti locali all'articolo 54 elenca tutte le attribuzioni che la legge conferisce al sindaco quale ufficiale del Governo". I consiglieri di opposizione chiedono quali atti intenda porre in essere, in qualità di ufficiale di governo e dunque di pubblica sicurezza, per garantire e tutelare l’incolumità dei cittadini di Campobello di Mazara.