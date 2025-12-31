Marsala, il PD: “Tagli di nastri e parate, ma il lungomare è nel degrado”

31/12/2025 08:25:00

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala, guidato dalla segretaria Linda Licari, lancia un duro affondo contro l’Amministrazione comunale del sindaco Massimo Grillo, denunciando quello che definisce «un paradossale contrasto tra le inaugurazioni in pompa magna e l’abbandono sistematico del resto del patrimonio urbano».

Nel mirino dei dem finisce in particolare l’area del lungomare, a ridosso della nuova Piazza Unità d’Italia. «Mentre si tagliano nastri per opere nuove – scrive il circolo Pd – a pochi metri di distanza il lungomare offre uno spettacolo di incuria inaccettabile». Le aiuole, che dovrebbero rappresentare «il biglietto da visita della città», sono invece «da tempo ostaggio di una vegetazione selvaggia».

Il Pd punta il dito contro le siepi di lantane «non potate e trascurate», che «trasbordano dai marciapiedi, invadendo il passaggio pedonale e impedendo la libera circolazione di cittadini e turisti». Una situazione che, secondo il circolo, rende vane le celebrazioni per le nuove opere. «È inutile vantarsi di nuove realizzazioni – sottolineano – se non si è in grado di garantire l’ordinaria manutenzione di ciò che già esiste. Il decoro urbano non è un optional, ma un diritto dei cittadini e un dovere dell’amministrazione».

Il quadro del degrado descritto dal Pd si concentra attorno alla zona del Monumento ai Mille. Viene definita «fallimentare» la gestione della mobilità sostenibile: «La stazione di bike sharing nel parcheggio adiacente è fuori servizio e lasciata all’incuria, trasformata di fatto in un’area di parcheggio selvaggio per le auto, a testimonianza del totale fallimento delle politiche sulla mobilità».

Non mancano le segnalazioni sul fronte dei rifiuti e delle strutture abbandonate. «Un gazebo nei pressi del Monumento ai Mille – denunciano i dem – è diventato un vero e proprio ricettacolo di spazzatura, degradando l’immagine di un sito di alto valore storico». Anche il verde pubblico è al centro delle critiche: «Tutta l’area compresa tra il Monumento e la zona di raccolta rifiuti del porto versa in condizioni di totale abbandono».

Secondo il Partito Democratico marsalese, «questo scenario di incuria stride fortemente con la nuova Piazza Unità d’Italia e con la presenza del vicino Parco Giochi», creando «un effetto macchia di leopardo che penalizza l’intera vivibilità della zona costiera».

«Servono interventi immediati di potatura, pulizia e ripristino dei servizi di mobilità – conclude il circolo Pd – perché Marsala merita cura quotidiana, non solo parate inaugurali».



