Sicilia: boss, ereditieri, proprietari di case con il reddito di cittadinanza

27/01/2021 17:24:00

Hanno percepito indebitamente dallo Stato 1,2 milioni di euro. Sono 78 i furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza di Catania.

Tra i percettori indebiti c'è un giocatore appassionato di scommesse online illegali che ha vinto oltre mezzo milione di euro, chi ha ereditato 400mila euro, il proprietario di quattro appartamenti, un magazzino e di un'autorimessa e anche alcuni pregiudicati per mafia e lavoratori "in nero". E non è tutto, alcuni di questi "furbetti" si erano addirittura fatti licenziare di proposito per percepire il sussidio dello Stato.

Dopo l'indagine delle Fiamme Gialle, che hanno incrociato i dati di diversi data base, a cominciare da quelli dell'Inps, ai 78 indagati è stata sospesa l'erogazione del reddito. Sono stati tutti denunciati e dovranno restituire il maltolto e rispondere anche di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.