Sicilia, la Regione autorizza 213 agenzie per il lavoro

27/01/2021 02:00:00

Sono 213 gli enti autorizzati dalla Regione Sicilia che potranno occuparsi di fare incontrare domanda e offerta del mondo del lavoro. Anche la terza finestra per l’accreditamento di soggetti pubblici e privati autorizzati a fornire servizi per l’impiego si è infatti conclusa.



Dal 30 novembre scorso fino al 10 dicembre, sono state presentate 13 nuove istanze, che hanno riguardato sia i nuovi ingressi che l’apertura di nuove sedi operative per enti che risultano già accreditati precedentemente.

Le istanze sono state valutate da una commissione composta per l’occasione, sia dal punto di vista della ricevibilità e ammissibilità sia per la verifica dei requisiti. A seguito della valutazione, sono state quindi richieste le necessarie integrazioni, giunte a destinazione tranne che per le richieste presentate da “Università degli studi di Catania”, “Unimpiego Confindustria”e “soc. coop. Isvil”, che sono state quindi ammesse nell’elenco con riserva, tenendo per buona la giustificazione legata al perdurare dell’emergenza sanitaria, che rallenta l’ottenimento dei certificati Iso.

Gli enti pubblici e privati compresi nell’elenco sono quindi autorizzati ad erogare i servizi per il lavoro per i quali hanno chiesto l’accreditamento, adottando tutte le prescrizioni ed eseguendo gli obblighi prescritti nel nuovo sistema di accreditamento per il lavoro in Sicilia.