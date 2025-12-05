Sanità, tre maxi-concorsi per infermieri e personale amministrativo

Il sistema sanitario italiano e siciliano si prepara a un massiccio piano di assunzioni. Sono stati pubblicati in questi giorni diversi bandi che interessano centinaia di infermieri/e e nuove figure amministrative, con contratti a tempo indeterminato e selezioni per titoli ed esami.
Ecco una panoramica completa, utile per chi vuole partecipare e non perdere le scadenze.
641 posti per infermieri/e a Genova: il maxi-concorso metropolitano
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Policlinico San Martino di Genova, insieme alle strutture sanitarie della Regione Liguria, ha pubblicato un bando enorme: 641 posti a tempo indeterminato per infermieri/e nell’area metropolitana.
La distribuzione è la seguente:
- 170 posti – IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
- 353 posti – ASL 3
- 75 posti – E.O. Ospedali Galliera
- 38 posti – IRCCS Istituto Giannina Gaslini
- 5 posti – Ospedale Evangelico Internazionale
Requisiti principali
- Laurea triennale in Infermieristica o titolo equipollente
- Iscrizione all’Albo professionale
- Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego
Prove
Dopo un’eventuale preselezione, i/le candidati/e dovranno superare:
- una prova scritta
- una prova orale
Scadenza domande: 18 dicembre 2025
Bando e candidatura:
https://www.ospedalesanmartino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso-trasparenza/bandi-di-concorso/comparto/publiccompetition/1460222:25c_infermiere.html
Regione Siciliana: 14 posti tra assistenti e funzionari amministrativi
Il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario Regionale (Regione Siciliana) ha pubblicato due concorsi per un totale di 14 posti a tempo pieno e indeterminato.
1. Concorso per Assistenti
Requisiti:
- Diploma di maturità
- Requisiti generali previsti dalla legge
Bando:
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e08f8a0c7624611b931960c5a297e2a
2. Concorso per Funzionari/e
Requisiti:
- Laurea triennale, specialistica/magistrale o diploma di laurea in:
- Economia e Commercio
- Scienze Politiche
- Giurisprudenza
- Sociologia
- Scienze della Comunicazione
- Competenze informatiche livello utente avanzato
- Inglese livello B1
Bando:
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5e6e0ebdf8c245ec898e18452a207576
Scadenza per entrambi: 31 dicembre 2025
40 infermieri/e al Garibaldi di Catania
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania ha pubblicato il bando per 40 infermieri/e da assegnare alle strutture ospedaliere e territoriali.
Requisiti specifici
- Laurea in Infermieristica o diploma universitario di infermiere
- Iscrizione all’albo professionale
Selezione
- Prova scritta
- Prova pratica
- Prova orale
Scadenza domande: 18 dicembre 2025
Bando e candidatura:
https://www.ao-garibaldi.ct.it/concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/anno-2025/infermiere.aspx