Sanità, tre maxi-concorsi per infermieri e personale amministrativo

05/12/2025 13:25:00

Il sistema sanitario italiano e siciliano si prepara a un massiccio piano di assunzioni. Sono stati pubblicati in questi giorni diversi bandi che interessano centinaia di infermieri/e e nuove figure amministrative, con contratti a tempo indeterminato e selezioni per titoli ed esami.

Ecco una panoramica completa, utile per chi vuole partecipare e non perdere le scadenze.

641 posti per infermieri/e a Genova: il maxi-concorso metropolitano

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Policlinico San Martino di Genova, insieme alle strutture sanitarie della Regione Liguria, ha pubblicato un bando enorme: 641 posti a tempo indeterminato per infermieri/e nell’area metropolitana.

La distribuzione è la seguente:

170 posti – IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

– IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 353 posti – ASL 3

– ASL 3 75 posti – E.O. Ospedali Galliera

– E.O. Ospedali Galliera 38 posti – IRCCS Istituto Giannina Gaslini

– IRCCS Istituto Giannina Gaslini 5 posti – Ospedale Evangelico Internazionale

Requisiti principali

Laurea triennale in Infermieristica o titolo equipollente

Iscrizione all’Albo professionale

Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego

Prove

Dopo un’eventuale preselezione, i/le candidati/e dovranno superare:

una prova scritta

una prova orale

Scadenza domande: 18 dicembre 2025

Bando e candidatura:

https://www.ospedalesanmartino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso-trasparenza/bandi-di-concorso/comparto/publiccompetition/1460222:25c_infermiere.html

Regione Siciliana: 14 posti tra assistenti e funzionari amministrativi

Il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario Regionale (Regione Siciliana) ha pubblicato due concorsi per un totale di 14 posti a tempo pieno e indeterminato.

1. Concorso per Assistenti

Requisiti:

Diploma di maturità

Requisiti generali previsti dalla legge

Bando:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e08f8a0c7624611b931960c5a297e2a

2. Concorso per Funzionari/e

Requisiti:

Laurea triennale, specialistica/magistrale o diploma di laurea in: Economia e Commercio Scienze Politiche Giurisprudenza Sociologia Scienze della Comunicazione

Competenze informatiche livello utente avanzato

Inglese livello B1

Bando:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5e6e0ebdf8c245ec898e18452a207576

Scadenza per entrambi: 31 dicembre 2025

40 infermieri/e al Garibaldi di Catania

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania ha pubblicato il bando per 40 infermieri/e da assegnare alle strutture ospedaliere e territoriali.

Requisiti specifici

Laurea in Infermieristica o diploma universitario di infermiere

Iscrizione all’albo professionale

Selezione

Prova scritta

Prova pratica

Prova orale

Scadenza domande: 18 dicembre 2025

Bando e candidatura:

https://www.ao-garibaldi.ct.it/concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/anno-2025/infermiere.aspx



