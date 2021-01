Non paga le tasse: confisca da 350.000 euro per la coop di un imprenditore edile di Partanna 

28/01/2021 12:04:00

Non paga le tasse

Arriva una confisca di beni per un valore complessivo per 350.000 euro per un imprenditore edile di Partanna.

L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, è al centro di un indagine della Guardia di Finanza che ha scoperto che nel 2012 si era sottratto al pagamento delle tasse per un importo complessivo pari a quello della somma confiscata, 350.000 euro.

Il provvedimento ha colpito in particolare una cooperativa, creata e amministrata dall'imprenditore, che opera a Santa Ninfa nell'ambito dell'edilizia. La cooperativa è oggi in liquidazione coatta.

Sono stati confiscati conti correnti, autovetutre e beni immobili.

Per l'evasione fiscale l'imprenditore è stato già condannato dal Tribunale di Marsala nel 2017.