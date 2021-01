Sicilia: quindicenne in motorino non si ferma all'alt, investe un poliziotto e fugge via

28/01/2021 13:34:00

A Catania un quindicenne in motorino non si ferma all'alt della polizia e cercando di fuggire travolge un agente colpendolo al fianco.

Dopo diverse manovre per cercare di evitare gli altri equipaggi della polizia, il giovane si è scontrato con una delle vetture e a quel punto ha abbandonato il mezzo in strada e si è allontanato a piedi tra le macchine. Il poliziotto rimasto ferito intanto veniva trasportato in ospedale dal personale del 118, all'agente è stato diagnosticato un trauma contusivo con prognosi di sette giorni.

I poliziotti sono riusciti a risalire all'abitazione del giovane, dove vi era la madre e qui poco dopo è arrivato il figlio con il padre, e ha ammesso le proprie responsabilità. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato di un bene dello Stato, ed è stato sanzionato per violazione della normativa anti Covid e per violazioni al Codice della Strada.