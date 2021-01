Trapani, 34 anni fa la tragedia dell'oleificio costò la vita a due vigili del fuoco

30/01/2021 10:44:00

Il 30 gennaio del 1987, a Trapani, la tragedia dell'oleificio. Due morti e quindici feriti. A perdere la vita due vigili del fuoco: Giovanni Carriglio e Francesco Giaconia.

Una deflagrazione e per i due uomini in divisa non ci fu niente da fare. Ad esplodere un contenitore di carburante, proprio mentre erano in corso le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato sul lungomare. L'oleificio era abbandonato, ormai da sette anni, ed era preda di ladri e vandali.

Accatastati all'interno fusti contenente carburante e tonnellate di residui oleosi. Un falò acceso per gioco da alcuni ragazzi scatenò l'inferno. Francesco Giaconia caposquadra, morì sul colpo. Il collega, Giovanni Carriglio, invece, venne trasportato in ospedale dove, poi, è deceduto per la gravi ustioni riportate in tutto il corpo.