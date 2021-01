Mare Monstrum, il 15 febbraio l'udienza preliminare per la tangentopoli del mare

31/01/2021 11:26:00

Si terrà il prossimo 15 febbraio dinanzi al giudice Roberta Nodari, l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati dell'operazione "Mare Monstrum" che portò alla luce la cosiddetta tangentopoli del mare e culminò in arresti eccellenti, tra cui l'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio.

La Procura di Trapani chiede il rinvio dell’ex dirigente regionale Salvatrice Severino, dell’armatore Ettore Morace, di Giuseppe Montalto, ex segretario particolare dell’allora assessore regionale Giovanni Pistorio, dell’ex sottosegretario ed ex senatrice Simona Vicari e della società Liberty Lines. Severino risponde di corruzione e turbata libertà degli incanti, Ettore Morace di corruzione, assieme all’ex sottosegretario Simona Vicari e ancora di favoreggiamento reale e traffico di influenze illecite, quest’ultimo reato contestato anche a Giuseppe Montalto.

La società Liberty Lines è accusata di non avere assunto condotte tali da impedire le condotte delittuose da parte dei propri vertici rappresentati dagli armatori Vittorio ed Ettore Morace. In questo troncone investigativo era coinvolto l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta la cui posizione è rimasta al vaglio dei giudici del Tribunale di Palermo assieme a una parte delle contestazioni riguardanti l’armatore Ettore Morace.

E’ uscito completamente di scena invece l’armatore e fondatore della Ustica Lines Vittorio Morace, l’ex patron del Trapani Calcio, per riconosciuta incapacità a potere comparire nel dibattimento. Il gup di Palermo alla Procura di Trapani aveva trasmesso per competenza i fascicoli giudiziari riguardanti altri indagati, come gli onorevoli Mimmo Fazio e Marianna Caronia, i funzionari regionali Massimo Finocchiaro, Sergio Bagarella, Lucio Cipolla, Elisabetta Miceli, Giacomo Monteleone. I loro nomi però non compaiono nella nuova richiesta di rinvio a giudizio.