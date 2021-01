Coronavirus, il bollettino del 31 gennaio in Sicilia. Nel Trapanese 52 nuovi casi

31/01/2021 18:00:00

L'ultimo giorno di zona rossa in Sicilia si registra un altro calo dei nuovi contagi da Coronavirus.

Sono 716 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, come rileva il bollettino del Ministero della Salute, a fronte di 32.850 tamponi (ieri 846 su 25.251). Un calo costante che va avanti da giorni. Si registra però ancora un numero considerevole di decessi per Covid: 35 le vittime che ci contano oggi in Sicilia (lo stesso numero di ieri).

I nuovi 716 casi portano il totale degli attuali positivi nell'Isola a 42.289 (ieri erano 42.868), di cui 40.760 in isolamento domiciliare (ieri erano 41.315), 1.325 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.345), 204 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 208) con 8 nuovi ingressi (esattamente come ieri) nelle ultime 24 ore.

I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono invece 136.103 (ieri erano 135.387), le guarigioni sono 90.336 con ben 1.260 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, i decessi con gli ultimi 35 hanno raggiunto quota 3.478.

A livello provinciale è Palermo la città che fa registrare il maggior numero di contagi con 260 nuove infezioni, poi ci sono Messina con 142, Catania con 109, Trapani con 52, Siracusa con 49, Caltanissetta con 46, Agrigento con 32, Ragusa con 14 ed Enna con 12.