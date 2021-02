"Margareta Buffa merita l'ergastolo. Ecco perché"

01/02/2021 13:19:00

Un delitto efferato, frutto di una escalation di violenze, premeditato. Un delitto maturato quando Margareta Buffa perde il controllo su quella che lei riteneva di essere la sua gallina dalle uova d'oro: Nicoletta Indelicato.

Per questo Margareta Buffa merita "Il fine pena mai". Nella sua arringa l'avvocato Giacomo Frazzitta si associa alla richiesta del Pm: carcere a vita.

"Incalzata da me - sottolinea l'avvocato che assiste i familiari della ragazza uccisa a coltellate - Margareta stava confessando. Si sarebbe così potuta salvare. É ancora in tempo". Frazzitta si è anche soffermato sul movente: "Ormai è chiaro. Margareta è una escort a pagamento e nel suo giro di prostituzione voleva coinvolgere anche Nicoletta. Carmelo Bonetta e Nicoletta Indelicato erano i suoi schiavi. Dovevano fare tutto quello che voleva lei nel caso contrario erano violenze". Frazzitta ha poi accusato il papà dell'imputata: "Sul coltello ha detto una menzogna. Ha reso falsa testimonianza. Ha detto una bugia non su un dato marginale, ma su un dato fondamentale: l'arma del delitto".

Collegata in videoconferenza Margareta Buffa ha ascoltato l'arringa di Giacomo Frazzitta gesticolando e lasciandosi andare anche ad applausi ironici. Poi ha chiesto di conferire con il suo avvocato: Ornella Cialona.