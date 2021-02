Sicilia, discarica di rifiuti speciali e pericolosi scoperta a Corleone 

03/02/2021 10:14:00

Le Fiamme Gialle di Corleone hanno individuato una discarica di rifiuti speciali e pericolosi come eternit, plastica, vetro e metalli vari in un appezzamento di terreno di circa 220 metri quadri.

Con l’ausilio di due tecnici comunali designati dall’ente comunale quali ausiliari di polizia giudiziaria, hanno effettuato un sopralluogo più approfondito che ha accertato la presenza all’interno del sito – esteso per circa mq. 220 circa – di mq. 15 circa di serbatoi e lastre di eternit non integre, equivalenti a circa Kg. 250, sfabbricidi pari a circa 1.000 kg. pneumatici, scarti plastici, scarti metallici, bottiglie di vetro per un totale complessivo di circa 2.000 kg, conferiti illegalmente da soggetti ignoti.

Per i fatti sopra descritti, costituenti fattispecie penalmente rilevanti ai sensi del Testo Unico in materia di tutela ambientale e punite con l’arresto da 6 mesi a due anni e con l’ammenda da €. 2.600 a €. 26.000, è stata inoltrata, alla competente Autorità Giudiziaria, apposita comunicazione di notizia di reato nei confronti di ignoti mentre l’area adibita a discarica abusiva è stata sottoposta sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.). Contestualmente è stato interessato il Sindaco della Città di Corleone competente sull’area interessata per l’avvio delle operazioni di bonifica.