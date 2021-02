Trapani, hanno hackerato la pagina Facebook di una parrocchia. Indagini in corso

03/02/2021 09:33:00

Indagini in corso per far luce sulla violazione del profilo istituzionale Facebook della chiesa “Sacro Cuore di Gesù” di Trapani. Don Alberto Giardina, infatti, ha sporto denuncia alla polizia postale.



La pagina risulta in questo momento inaccessibile in attesa che gli organi preposti valutino se vi siano state violazioni del sistema o azioni di hackeraggio. “Invitiamo i fedeli – dice don Alberto Giardina - a non seguire al momento la pagina e ci scusiamo per il disagio.

Per eventuali comunicazioni urgenti su Facebook riguardante la vita della comunità, gli animatori digitali della parrocchia utilizzeranno temporaneamente il gruppo della Diocesi “ Diocesi di Trapani noi compagni di viaggio”.