Marsala, donna assolta dall'accusa di ricettazione

Una donna di Marsala è stata assolta dal giudice monocratico dall'accusa di ricettazione. I fatti si sono svolti nel 2013. La donna ha ricevuto in regalo dal marito un telefonino cellulare, che era stato comprato usato da un privato. La donna ha messo una scheda telefonica e ha iniziato ad usarlo.

A Castelvetrano, però, un uomo denunciava il furto del proprio telefonino e i carabinieri una volta iniziate le indagini e con l'apporto dei gestori telefonici, sono riusciti a risalire alla donna convocandola in caserma. La donna si è presentata dicendo di aver ricevuto il telefonino in regalo. Finite le indagini per la donna c'è stato il rinvio a giudizio.

Nel corso delle udienze è stata ascoltata sia la donna che il marito, confermando l'acquisto del telefonino da un privato. Il giudice monocratico ha assolto la donna perché il fatto non costituisce reato, mentre le dichiarazioni dell'uomo sono state al pubblico ministero per eventiali indagini.