In Sicilia 789 nuovi casi su 22.377 tamponi. I dati aggiornati 

04/02/2021 18:03:00

Sono 789 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 22.377 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 187 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.286. In isolamento domiciliare 39.181 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.885.970 tamponi.

Calano anche le vittime, ieri 34 e oggi 24 (il totale è di 3.603 vittime dall'inizio dell'emergenza).

Il tasso di positività è pari al 3,5% mentre ieri era del 3,6%

La divisione dei nuovi casi per provincia: Catania 211; Palermo 315; Messina 49; Trapani 61; Siracusa 63; Ragusa 10; Caltanissetta 36; Agrigento 34; Enna 10.

La Sicilia prosegue la campagna vaccinale e si appresta al completamento della "fase uno", quella cioè riservata a medici, personale sanitario, e ospiti di Rsa. Questo significa che si avvicina la fase successiva, quella in cui la vaccinazione interesserà gli over 80. L'Isola ha aderito alla piattaforma informatica messa a disposizione dalle Poste per la prenotazione dei vaccini.

"Non riesco a immaginare la gestione dell'emergenza sanitaria senza le Regioni, senza l'impegno quotidiano dei governatori che hanno fatto scelte sofferte. Il Governo centrale non può non continuare a tenere nella massima considerazione il ruolo che le Regioni hanno svolto e stanno svolgendo e, purtroppo, saranno chiamate a svolgere fino a quando non ci lasceremo alle spalle la pandemia". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervistato da Tgcom24.