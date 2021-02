Marsala, la lapide del cippo di piazza Piemonte e Lombardo a terra da più di un mese

05/02/2021 21:00:00

Non c'è solo il "surrogato" del Monumento ai Mille a ricordare lo sbarco di Garibaldi a Marsala. In piazza Piemonte e Lombardo nel centenario dello sbarco fu eretto un cippo e a proposito di questo che potete vedere in foto, ecco la segnalazione di Elio Piazza e di cosa accaduto al cippo:

"L' XI Maggio 1960, centenario dello Sbarco dei Mille, per iniziativa del Governo regionale, venne eretto il cippo in Piazza Piemonte e Lombardo e vi venne murata la lapide a ricordo dell'evento.

Per vetustà, ritengo, e non per vandalismo, la lapide si è staccata e, ricomposta a terra da mano pietosa, vi giace da oltre un mese. Quanto dovrà attendere ancora per essere ricollocata sul cippo?"