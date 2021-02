Castelvetrano: Francesco Calamia senza patente e ai domiciliari, si riprende mentre guida ... Il video 

05/02/2021 12:05:00

Continua a fare parlare di se Francesco Calamia, il giovane balordo chesi definisce il "Fast and Furios siciliano", ed è stato arrestato e messo ai domiciliari dopo aver combinato una serie di guai (lo abbiamo raccontato ieri su Tp24). Ma Calamia, con strafottenza, sembra fregarsene anche dei domiciliari, e ieri ha pubblicato un video dove si riprende mentre è in giro in auto. Con una mano guida, con l'altra tiene il cellulare, e non potrebbe farlo perchè non solo è ai domiciliari ma non ha neanche la patente, che gli è stata ritirata.

Nel frattempo, si agitano i residenti del quartiere Belvedere, a Castelvetrano. Calamia, infatti, ha scelto di scontare i domiciliari (quando è a casa ...) dalla sorella. E dai residenti arrivano segnalazioni di molestie varie.

Dopo i danni causati a Campobello di Mazara, interviene anche il Questore di Trapani, che ieri ha emesso un'ulteriore misura di prevenzione nei confronti di Calamia, che non potrà più entrare nel territorio di Campobello di Mazara per i prossimi tre anni.