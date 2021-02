Incendio da "Ignazio Pasta Fresca". Un'ambulanza e i vigili del fuoco sul posto 

05/02/2021 11:10:00

Vigili del fuoco in azione questa mattina, 5 Febbraio 2021, in pieno centro, a Marsala. Un incendio si è sviluppato, infatti, da "Ignazio Pasta Fresca", in Via Bilardello. Secondo una prima ricostruzione l'incendio è nato nel laboratorio del noto punto vendita. Solo per un miracolo e per l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i danni sono stati limitati, perchè le fiamme avrebbero potuto avvolgere le tubature del gas della cucina. Per i fumi e le esalazioni una persona si è sentita male ed è stato necessario chiamare anche l'ambulanza del 118.