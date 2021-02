Sicilia: il video choc del boss, è nervoso e uccide il gatto a fucilate

05/02/2021 00:00:00

Un video agghiacciante in cui un boss del catanese, arrestato in una operazione antimafia, dice che, quando è di cattivo umore non vuole fastidi davanti alla sua porta di casa e per questo ha ucciso a fucilate un povero gattino.

“Quando di giorno ti svegli di cattivo umore, i gatti iniziano a cadere”. Sono queste le parole di un esponente del clan Cappello Bonaccorsi, coinvolto nel blitz della squadra mobile.

Un’operazione coordinata dalla DDA di Catania che colpisce il cuore della mafia etnea. “È la prova – dice il malavitoso dopo aver inquadrato il gatto morto – che non voglio bordello davanti alla mia casa”.