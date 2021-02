Aggiornamento Coronavirus, i dati di oggi: Trapani 534, Mazara, 484, Marsala 368

05/02/2021 14:04:00

Salgono a 2669 i contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani (ieri erano 2641), secondo i dati aggiornati ad oggi, venerdì 5 febbraio 2021. Bisogna evidenziare, così come comunicato dall'Asp che, nell'aggiornamento del sistema e il riconteggio dei dati, quello totale delle vittime della pandemia nel trapanese è di 196 e non 197 come comunicato ieri.

Tra le città con più positivi, Trapani ancora davanti a tutti con 534 positivi ( ieri erano 535), segue Mazara con 484 (ieri erano 463) e Marsala con 368 (ieri erano 365). A Campobello di Mazara, in aumento negli ultimi giorni, oggi si contano 106 positivi, uno in più rispetto a ieri.

Aumentano i guariti dal Covid-19, sono in totale 7398. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva 8, mentre scende quello dei ricoveri nei reparti ordinari 105 (ieri erano 107). Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 425, mentre per quelli della ricerca dell’antigene è di 616.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 256, Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 106; Castellammare del Golfo 87; Castelvetrano 313; Custonaci 29; Erice 199; Favignana 17; Gibellina 53; Marsala 368; Mazara 484; Paceco 50; Pantelleria 4; Partanna 10; Petrosino 42; Poggioreale 2; Salaparuta 9; Salemi 19, San Vito Lo Capo 16; Santa Ninfa 6; Trapani 534; Valderice 26; Vita 15.