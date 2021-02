Sicilia zona gialla per San Valentino 

05/02/2021 16:19:00

San Valentino in giallo per la Sicilia. Se tutto va come deve andare, infatti, da domenica 14 Febbraio, appunto San Valentino, la Sicilia passerà da arancione a giallo. I dati dell'Isola, infatti, circa il coronavirus, sono confortanti. Eravamo in zona rossa, adesso siamo in zona arancione, e dobbiamo starci per un'altra settimana ancora, poi, se continuiamo a rispettare le regole, a mantenere le distanze e ad evitare assembramenti, soprattutto in casa, passeremo in zona gialla, per due settimane. Il che significa possibilità di andare al bar o a pranzo al ristorante, e possibilità di andare da una città all'altra. Speriamo bene. Già questo lunedì riapriranno le scuole superiori, quindi ci sarà un banco di prova.

La Sicilia, secondo i rilievi nazionali diffusi ogni venerdì, è sotto la media nazionale per l'indice di trasmissione del contagio: secondo il report settimanale della cabina di regia dell'Istituto superiore di Sanità, nella settimana dal 25 al 31 gennaio il fattore Rt è sceso da 0.98 a 0.73, al di sotto della soglia limite di 1 che fa scattare l'arancione e inferiore alla media italiana di 0.84

Anche la scorsa settimana la Sicilia aveva valori da zona gialla, ma partendo dalla zona rossa non è consentito il "doppio salto" e l'ordinanza ministeriale prevede che si debba restare per almeno due settimana della stessa fascia di rischio.

Anche per la prossima settimana, dunque, l'Isola resta arancione. A meno di improvvise impennate dei contagi, la zona gialla scatterà dal 14 febbraio.

Forza!