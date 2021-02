Marsala, lunedì e martedì lavori stradali in via Mazara e via Lipari

06/02/2021 16:00:00

Lavori per la sistemazione dell'asfalto in via Mazara e via Lipari a Marsala. Lunedì ci sarà la chiusura al transito veicolare delle due strade del centro urbano di Marsala, interessate a lavori di rifacimento dell'asfalto. Gli interventi riguardano la via Mazara nel tratto compreso tra Piazza Caprera e via Vito Parrinello e la via Lipari nella parte che congiunge via Mazara con via Mario Gandolfo; in pratica, dal semaforo al passaggio a livello.

I due tratti di strada resteranno chiusi al traffico nelle giornate di Lunedì e Martedi della prossima settimana – 8 e 9 Febbraio – limitatamente alla fascia oraria che va dalle 9 alle 13, come concordato con l'Impresa incaricata. La stessa, prima procederà alla scarificazione delle due sedi viarie e, subito dopo, al rifacimento del manto stradale.