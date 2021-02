Pantelleria, donna denuncia per stalking l'ex compagno (che poi è anche ex cognato ...)

06/02/2021 08:07:00

Una 45enne pantesca ha denunciato per stalking (atti persecutori) il suo ormai ex compagno, dal quale ha avuto una figlia. Il compagno prima era cognato. Infatti, si tratta del fratello del marito, che ad un certo punto ha deciso di abbandonare la moglie.

Dall’unione è nata una figlia che adesso ha 17 anni. Abbandonata dal marito, dunque, e con una figlia da crescere, aveva trovato l’aiuto del cognato.

I due, poi, si innamoravano e avviavano una relazione che sfociava nella nascita di un’altra bambina. Ad un certo punto, però, anche questa seconda relazione cominciava ad avere alti e bassi.

E questo perché lui, S.D.M., avrebbe fatto uso di droga. E a rendere ancor più precario il suo equilibrio mentale anche l’uso di alcool. La situazione precipitò il 23 agosto dello scorso anno, quando, tornato a casa visibilmente ubriaco, almeno secondo quanto sostiene l’ex compagna (P.F.M.P., pantesca, di 45 anni), la salutò, davanti alle due figlie, una di 17 e l’altra di 8 anni, toccandole il sedere. La donna gli fece presente che non era quello il modo di salutarla davanti alle figlie. E a questa affermazione accadde il finimondo. Anche perché le due figlie della donna si schierarono con la madre. S.D.M, infatti, sempre il racconto dell’ex compagna, andò in escandescenze. Prima gettò a terrà il suo telefono cellulare che squillava e poi iniziò a rompere piatti e altre stoviglie. Poi, prese a schiaffi la donna. Per questo, la figlia del fratello gli tirò in faccia la spazzola che aveva in mano. Lui gli si scagliò addosso e la colpì con calci e pugni. La ragazza riuscì a divincolarsi, perché la madre diede un calcio al costato dell’uomo, e a fuggire verso l’abitazione di alcuni vicini, che poi intervennero in loro difesa. L’indomani, il ricorso ai medici del Pronto soccorso dell’ospedale “Nagar”. Adesso, la vicenda è all’esame della Procura di Marsala. La donna, che nel frattempo ha cambiato casa, ai primi di dicembre, infatti, si è recata dai carabinieri dell’isola e ha denunciato l’ex compagno per atti persecutori (stalking). Dopo i fatti di agosto, infatti, lui avrebbe iniziato a insultare e a tormentare la donna, anche per strada, oltre che per telefono, che teme per la sua incolumità e per quella delle figlie (una è assistita dall’avvocato marsalese Francesco Vinci). E per questo, proprio il giorno di Natale, impaurita, è fuggita a Trapani, dove per circa un mese è stata ospite di un B&B.