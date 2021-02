Emergenza Covid a Campobello. Il Pd: "Famiglie in quarantena senza supporto"

06/02/2021 04:30:00

Il Direttivo del Circolo Democratico di Campobello di Mazara, intende condividere le preoccupazioni e le esortazioni pubblicamente manifestate dal Sindaco Giuseppe Castiglione in ordine all’emergenza Coronavirus.



La situazione appare delicata e le esortazioni al rispetto delle norme sanitarie e comportamentali volte a contenere la diffusione del contagio, non possono e non devono essere sottovalutate a prescindere, come giustamente sottolineato dal Sindaco, dalla classificazione formalmente attribuita al nostro territorio.

Al contempo non possiamo però sottacere la situazione emergenziale che la quarantena imposta alle famiglie con casi di positività sta creando. Ci giunge voce di persone in quarantena che non hanno nessun supporto, impossibilitati a fare la spesa e a recarsi in farmacia.

La struttura di monitoraggio dell’ASL, probabilmente sovraccaricata dalla diffusione esponenziale del contagio, pare inizi a trovarsi in difficoltà con gente a casa ormai da diversi giorni in attesa che l’Usca effettui i tamponi o comunichi i risultati di quelli effettuati.

Invitiamo il Sindaco, Giuseppe Castiglione, ad adoperarsi presso l’ASL di Castelvetrano per potenziare il servizio.

Riteniamo opportuno rivolgere un appello a tutte le Associazioni di volontariato campobellesi, affinchè in collaborazione con il Comune, promuovano alcuni servizi per le persone/famiglie in quarantena o in isolamento, ma anche per la popolazione più fragile, utile a limitare al minimo i loro movimenti.

Spesa, medicinali e pasti a domicilio per famiglie in quarantena e persone anziane, comune e associazioni ancora in campo! Resti in casa chi ha avuto contatti con positivi e chi ha un'età a rischio, collaboriamo tutti nel cercare di contenere il virus ed evitare situazioni rischiose specie per gli anziani e per le persone più fragili. Insieme ce la faremo anche questa volta!



Direttivo Circolo Partito Democratico Campobello