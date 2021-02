Anziano in controsenso in Corso Gramsci investe una persona

08/02/2021 15:32:00

Prima o poi doveva succedere. E così un uomo è stato investito nel primo pomeriggio di oggi, 8 Febbraio, a Marsala, in Corso Gramsci.

A prenderlo in pieno una Renault vecchia, di colore rosso, giudata da un uomo anziano, che ha imboccato la via in controsenso. Infatti, Corso Gramsci è per metà a senso unico di marcia ormai da un più di un anno.

Ma la circostanza a quanto pare è sfuggita all'anziano automobilista, come in realtà a molti altri che ancora oggi prendono controsenso anche Via del Fante.

Va anche segnalato che, secondo quanto risulta a Tp24, l'auto era priva di assicurazione. L'uomo investito è stato ferito,ha colpito con la testa il parabrezza dell'auto, ha perso molto sangue, e per lui si sono rese necessarie le cure del 118. L'incidente è avvenuto all'altezza della filiale della posta.