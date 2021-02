Coronavirus in Sicilia: studenti superiori tornano in classe, via alle prenotazioni dei vaccini over 80

08/02/2021 06:00:00

Dopo la leggera risalita di sabato sono tornati a diminunire i nuovi contagiati al Coronavirus in Sicilia. Sono 574 nuovi positivi al su 24.633 tamponi processati con una incidenza di poco sopra il 2,3%, e tasso nuovamente in discesa rispetto a sabato. Sono 17 invece i nuovi contagi registrati in provincia di Trapani. Oggi tornano in classe in Sicilia anche se al 50% gli alunni delle superiori mentre gli over 80 potranno già da questa mattina iniziare a prenotare in vaccino.

I dati in in Sicilia - L' Isola torna ottava tra le Regioni come due giorni fa. Le vittime sono 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682 Il totale degli attualmente positivi è 39.009, con un decremento di 257 casi rispetto a sabato. I guariti sono 806. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.376; ovvero 30 in meno rispetto a ieri ma non aumentano quelli in terapia intensiva che sono 178, 1 in più rispetto a sabato. La distribuzione nelle province vede Palermo 213, Catania 153, Messina 98, Siracusa 55, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 10, Ragusa 10, Enna 4.

Oggi tornano in classe in Sicilia, al 50%, gli studenti delle scuole superiori - A rientrare in aula infatti sarà il 50% della popolazione scolastica, percentuale variamente modulata: ci sono scuole che hanno scelto di dimezzare ogni classe, altre che hanno considerato il numero totale di alunni, altre ancora hanno scaglionato gli ingressi. L’ordinanza della Regione Sicilia numero 11 del 30 gennaio 2021 ha previsto infatti il rientro di tutti gli ordini di scuola il 1° febbraio dopo lo stop della zona rossa, rinviando a oggi, lunedì, 8 febbraio la circolazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, ferma restando la possibilità di poter svolgere in presenza i laboratori o di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. La decisione è stata determinata è emersa per proseguire per tutta la settimana con i tamponi per testare studenti e docenti in vista del rientro e soprattutto per prudenza da parte del Governatore Musumeci e dell’assessorato all’istruzione. L’ordinanza del Governatore Musumeci aveva infatti anticipato quella nazionale del 4 novembre scorso, a causa di un rialzo dei contagi.

Da oggi alle 10 in Sicilia è possibile prenotare il vaccino per gli over 80. L'Isola è la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predisposto dalla struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. I cittadini siciliani con più di 80 anni - compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 - potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.

I tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni (tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana) con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione. Da oggi sarà possibile, pertanto, accedere al sistema online che consentirà di scegliere il Centro vaccinale siciliano più vicino e quindi determinare l’appuntamento per la somministrazione. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).





I dati italiani - Sono 11.641 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. sABATO erano stati 13.442. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di sabato.

Sono stati 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (sabato erano stati 282.407, oltre 75 mila in più, come di consueto nel weekend), con un tasso di positività del 5,6% (sabato era stato del 4,7%, quindi +0,9% oggi), secondo i dati del ministero della Salute.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.107, in calo di 3 unità rispetto a sabato, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 105. I ricoverati con sintomi sono invece 19.266, in calo di 142 rispetto a sabato.

Gli attualmente positivi sono scesi a 427.024, ma appena 10 in meno di sabato. I guariti e i dimessi sono 2.118.441 (+11.380), mentre in isolamento domiciliare ci sono 405.651 persone, in aumento di 135 unità. Le vittime ufficiali del Covid-19 in Italia salgono a 91.273, mentre i casi totali sono ora 2.636.738.

Rimane costante la diffusione del contagio in Italia, mentre il piano vaccinazioni dev'essere progressivamente rivisto in base alle forniture: