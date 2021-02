Trapani, Palazzo Lucatelli sarà ristrutturato. Diverrà un auditorium e centro polivalente

09/02/2021 20:00:00

Palazzo Lucatelli verrà finalmente ristrutturato. Il progetto esecutivo è stato finalmente approvato. Per anni ad interessarsene è stato il Luglio Musicale, guidato da Giovanni De Santis che nel 2015 era riuscito, nonostante le difficoltà a mantenere il finanziamento di 2 milioni di euro con i fondi ARCUS, ricevuto anni prima grazie all'intervento dell'allora sottosegretario all’interno Antonio d’Alì.

Il progetto del comune di Trapani non era dimensionato per quel finanziamento e si rischiava di perdere i fondi stanziati. De Santis nel 2015 riuscì ad evitare il ritiro del finanziamento facendo predisporre un nuovo progetto, più funzionale: un centro culturale polivalente con biblioteca per bambini, aree espositive, piccolo auditorium e annessa caffetteria.

Così De Santis con un post su facebook ricorda quegli anni e ringrazia l'ex senatore Tonino D'Alì per il finanziamento e il sindaco Tranchida per aver ripreso il progetto accantonato da tempo: