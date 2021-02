Piccoli gesti di solidarietà. Ecco cosa fa ogni giorno Paolo, che vende frutta e verdura a Marsala

09/02/2021 06:00:00

Paolo Fici è un giovane produttore e venditore di frutta e ortaggi di Marsala. Da un po' di giorni ha avuto l'idea di aiutare chi ha più bisogno, con un semplice gesto di generosità. Ogni giorno espone fuori dal suo negozio alcuni prodotti, con un cartello "gratis".

"E' per chi ne ha bisogno, un piccolo gesto di solidarietà per chi non può permettersi neanche un po' di verdura in questo momento. Spero che anche altre attività facciano la stessa cosa". Il suo appello è rivolto a panifici e altre attività alimentari che a fine giornata hanno dei prodotti invenduti, ancora buoni, che andrebbero buttati. Da qui l'iniziativa di esporli per donarli a chi ha bisogno. "Sono molte le persone in difficoltà per la crisi da Covid, abbiamo il dovere di aiutarli.

Dalle 14 alle 16, fuori dal suo ortofrutta in via Dante Alighieri si possono trovare frutta e verdura.

In questa crisi causata dall'emergenza Covid, quella di Paolo non è l'unico gesto solidale a Marsala. Piccole dimostrazioni di beneficenza fatte con sobrietà, in silenzio. Come quelli che altre attività hanno messo in campo nel periodo natalizio e che abbiamo raccontato qui.



Qui invece la nostra intervista a Paolo Fici.