Finanziamenti ad imprenditori in crisi, truffa per 14 milioni di euro

10/02/2021 13:00:00

23 fabbricati e 22 terreni per un valore complessivo di 13.523.000 euro, dislocati nei Comuni di Roma, Torino, Venezia, Trapani, Schio, Vercelli, Treviso e le quote societarie di 6 società per un valore di euro 536.100 sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle.

Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica di un rilevante patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie di truffe milionarie perpetrate attraverso falsi finanziamenti.

Diciassette i soggetti indagati a vario titolo per truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, di cui cinque di nazionalità estera. Il Tribunale di Rovigo ha nel contempo provveduto alla nomina di un amministratore giudiziario che si occuperà della gestione dei numerosi beni e delle quote sottoposte a vincolo ablativo. Il meccanismo fraudolento, attuato dal 2018 ad oggi in modo reiterato e sistematico, prevedeva l'avvicinamento di imprenditori o privati bisognosi di finanziamenti, prospettando ad essi la stipula di contratti di finanziamento in Bulgaria, difficilmente reperibili in Italia visti i rigorosi protocolli bancari. Successivamente le vittime venivano condotte fisicamente in Bulgaria in compagnia dei broker dove venivano indotte frettolosamente a sottoscrivere i contratti (spesso in lingua bulgara o inglese) o a firmare cambiali e stipulare atti presso notai.

E nei giorni scorsi il Questore di Trapani ha irrogato 8 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti, residenti in provincia di Trapani, ritenuti socialmente pericolosi e in particolare due coniugi di Marsala M.N.M cl.68 e A.F. cl.64 autori di alcune truffe in danno di società multinazionali operanti nel settore del credito al consumo e della telefonia, nonché in danno di ignari cittadini marsalesi a carico dei quali attivavano contratti di abbonamento per servizi telefonici o finanziamenti per acquisto di autovetture.