Il Teatro Marrone e il Cretto di Burri tra i 38 progetti di riqualificazione della Regione

A Erice si riqualificherà il Teatro Tito Marrone con 4,5 milioni di euro di fondi previsti dalla Regione. 1,5 milioni verranno spesi al Cretto di Burri di Gibellina. Sono due dei siti del trapanese previsti tra i 38 i progetti che riguardano palazzi e opere che il Governo Musumeci ha deciso di riportare al loro antico splendore.

Si tratta, come detto, di palazzi, musei, teatri o di beni del demanio regionale. Si va dal Reale Albergo delle Povere di Palermo alla realizzazione della mensa a Palazzo d'Orleans. Per realizzare tutte le opere previste dal piano della Regione occorrono 68milioni di euro ma al momento si può contare solo su 50milioni.

Nell'attesa del via libera definitivo ai lavori si devono trovare altri 18 milioni o in alternativa si spera anche sul ribasso d'asta delle gare d'appalto. 11milioni di euro, la fetta più grossa, è prevista per l'Albergo delle Povere di Palermo, agli altri interventi nel capoluogo sono previsti per Villa Belmonte (860mila euro), Palazzo De Simone (3,5milioni), Politeama (1,3 milioni), ex sede Consorzio Asi a Brancaccio (2,5 Milioni).

Tra gli altri beni c'è il casolare dove venne ucciso Peppino Impastato (150mila euro) dove si realizzerà un museo, mentre 1 milione andranno alla casa museo di Luigi Pirandello ad Agrigento, a Sciacca 700 mila euro per il museo interdisciplinare e 1,3 milioni per la riqualificazione del teatro Samonà. Tra gli altri lavori previsti anche le ristrutturazioni delle sedi del Genio Civile di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Enna, Ragusa e Caltanissetta.