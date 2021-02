Coronavirus, scendono a 2175 i positivi. Trapani 414, Mazara  327, Marsala 268

10/02/2021 14:44:00

Giù il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, sono 2175 gli attuali contagiati (ieri erano 2307) secondo i dati aggiornati ad oggi mercoledì 10 febbraio. Ci sono purtroppo altre tre vittime che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 212.

Tra le città della provincia, registrano dei significativi cali Trapani che ha 414, ieri erano 439, ma soprattutto Mazara, ha 327 positivi (ieri erano 401) e Marsala con 268 attuali contagi (ieri erano 302). Registra invece ancora un incremento dei nuovi positivi anche se di sole due unità, la città di Campobello che ne ha 120.

Diminuiscono ancora i ricoverati. In totale sono 92 pazienti e di questi 5 in terapia intensiva (ieri erano 6) e 87 nei reparti ordinari (ieri erano 91). In totale le persone guarite sono 8073. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 440, mentre per i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 240.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 239, Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 120; Castellammare del Golfo 75, Castelvetrano 284; Custonaci 40; Erice 186; Favignana 8; Gibellina 41; Marsala 268 (302); Mazara 327 (401); Paceco 35; Pantelleria 4; Partanna 8; Petrosino 21; Poggioreale 2; Salaparuta 9; Salemi 16, San Vito Lo Capo 16; Santa Ninfa 5; Trapani 414 (439); Valderice 25; Vita 16.