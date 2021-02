Coronavirus, la Sicilia in attesa della zona gialla. Ospedali sempre meno affollati

11/02/2021 06:00:00

Diminuiscono un po' in tutte le città della provincia di Trapani i contagi del Coronavirus. Sono 2175 gli attuali contagiati, e purtroppo ieri si sono registrate altre tre vittime che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 212. Sono 695 invece i nuovi contagi in Sicilia, che ieri ha registrato 29 vittime.

In netto miglioramento il dato dei ricoveri: sono 1278 con -59 nei reparti covid e -6 in terapia intensiva. Domani per l'Isola sarà il giorno decisivo per l'ingresso in "zona gialla".

I dati trapanesi - Tra le città della provincia, registrano dei significativi cali Trapani che ha 414, ieri erano 439, ma soprattutto Mazara, ha 327 positivi (ieri erano 401) e Marsala con 268 attuali contagi (ieri erano 302). Registra invece ancora un incremento dei nuovi positivi anche se di sole due unità, la città di Campobello che ne ha 120.

Diminuiscono ancora i ricoverati. In totale sono 92 pazienti e di questi 5 in terapia intensiva (ieri erano 6) e 87 nei reparti ordinari (ieri erano 91). In totale le persone guarite sono 8073. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 440, mentre per i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 240.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 239, Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 120; Castellammare del Golfo 75, Castelvetrano 284; Custonaci 40; Erice 186; Favignana 8; Gibellina 41; Marsala 268 (302); Mazara 327 (401); Paceco 35; Pantelleria 4; Partanna 8; Petrosino 21; Poggioreale 2; Salaparuta 9; Salemi 16, San Vito Lo Capo 16; Santa Ninfa 5; Trapani 414 (439); Valderice 25; Vita 16.

I dati siciliani - Sono 695 i nuovi casi registrati (su 22.360 tamponi) sono un po' meno dei 744 di martedì (su 21.948 test) ma sicuramente più dei 478 casi di lunedì (su 22.446 analisi) che avevano segnato il punto più basso della pandemia nel 2021 nell'Isola. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, ieri si sono registrati 29 morti. Anche a livello nazionale si registra una nuova impennata dei contagi.

Non certo numeri positivi in vista dell'auspicato passaggio dell'Isola in zona gialla, sul quale Musumeci ha comunque frenato dicendo che è meglio aspettare l'evolversi della situazione. Alcune cifre “buone” comunque ci sono: l'incidenza de positivi sui tamponi che oggi nell'Isola è di circa il 3,1%, in discesa rispetto a ieri, e l'alto numero di guarigioni che nelle ultime 24 ore sono state 1.600.

I nuovi 695 casi portano il totale degli attuali positivi nell'Isola a 37.587 (ieri erano 38.521), di cui 36.309 in isolamento domiciliare (ieri erano 37.184), 1.108 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.161), 170 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 176) con 7 nuovi ingressi (ieri erano stati 5) nelle ultime 24 ore.

I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono invece 143.471, le guarigioni sono 102.127 con ben 1.600 pazienti dimessi o dichiarati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore, i decessi con gli ultimi 29 hanno raggiunto quota 3.757.

A livello provinciale è sempre Palermo la città che registra più focolai attivi e più casi. Nelle ultime 24 ore sono stati 218 i casi registrati a Palermo, molto vicina Catania con 197, poi ci sono Messina con 93, Agrigento con 58, Siracusa con 38, Trapani con 33, Ragusa con 23, Caltanissetta con 22 ed Enna con 13.

Vaccini anti-Covid, superate le 100 mila prenotazioni in Sicilia - Sono oltre centomila i siciliani del target over 80 che hanno prenotato il vaccino anti-Covid attraverso il sistema telematico nazionale della struttura commissariale per l'emergenza, gestito da Poste Italiane, a cui ha aderito anche la Regione Siciliana. Si tratta di circa il 30 per cento della popolazione che rientra in questa fase della campagna vaccinale.



Intanto, a seguito di approfondimenti tecnici, è stato disposto l'annullamento della prenotazione effettuata da cittadini che, pur non rientrando nell'attuale target, avevano inoltrato al sistema telematico la procedura di adesione alla campagna vaccinale anti-Covid. Per evitare il ripetersi di tale anomalia, riconducibile prevalentemente alle sole prenotazioni mediante call center, il sistema ha provveduto a garantire l'accesso ai soli cittadini del target over 80.

Altre varianti di coronavirus scoperte in Sicilia, zona gialla a rischio - Il virus mutato gira nella nostra Isola. I contagi scendono, ma non tantissimo, e ciò potrebbe compromettere il passaggio della Regione da livello arancione a livello giallo per San Valentino e Carnevale.

E' chiaro che San Valentino e il Carnevale sono, quest'anno, due eventi "virtuali", ma con il passaggio alla zona gialla magari i ristoranti, che possono aprire a pranzo, potrebbero rifiatare un attimo, dato che sono la categoria più provata dalle restrizioni.

Il fatto è che però ieri è tornato nuovamente a salire il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Musumeci ieri ha precisato che per cambiare colore servirà un'ulteriore contrazione dei nuovi casi.

Lo spettro delle varianti Covid. Il presidente della Regione ha parlato di "tre possibili casi di variante inglese, nessuno dei tre però risulta al momento particolarmente grave".

«L’andamento dei dati delle ultime giornate fa pensare che la pandemia si va sempre più trasformando in endemia - sottolinea l’infettivologo Alessandro Bivona -. L’abbassamento delle misure di contenimento dà infatti subito i suoi deleteri frutti. Se pensiamo a quello che è stato nei secoli passati l’andamento delle malattie infettive vediamo come i patogeni tendono ad adeguarsi (mutano, ndr) diventando sempre più diffusivi e man mano meno patogeni. L’unico modo quindi per bloccare al più presto la diffusione del Coronavirus è e rimane la vaccinazione di massa attuata in tempi brevi».

In Sicilia, entro il mese di febbraio, dovrebbero arrivare circa 320mila dosi di vaccino: 220mila tra Pfizer e Moderna, 100mila di AstraZeneca. Queste le previsioni sull’approvvigionamento di dosi che serviranno ad avviare la campagna di vaccinazione degli over 80 e contemporaneamente quelle degli under 55 che svolgono un servizio essenziale: forze dell’ordine e personale scolastico.

Variante inglese - Secondo quanto indicato da La Repubblica, la mutazione inglese del virus ha colpito uno straniero sbarcato a Punta Raisi da Londra e tre siracusani. Il primo contatto con la variante inglese in Sicilia risale allo scorso 9 gennaio, quando a Palermo è arrivato da Londra un giovane passeggero di nazionalità straniera. Su di lui si sono concentrate le attenzioni del Centro regionale di qualità (Crqc) e dell’Istituto zooprofilattico: gli esperti lo avrebbero individuato come “paziente zero”. Oltre ai tre individuati in provincia di Siracusa, ci sarebbero altri 50 casi sospetti, da confermare.

I dati in Italia - Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono, invece, 336. Eseguiti in totale nelle ultime 24 ore 310.994 tamponi, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.956) che sale al 4,1% dal 3,9%. Le persone attualmente positive sono 410.111 (-3.856), mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817 (+16.467). Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.128, 12 in meno nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19.280 (-232) i pazienti ricoverati con sintomi. La Valle d'Aosta è l'unica regione a non registrare vittime nelle ultime 24 ore. Le vittime totali del coronavirus ad oggi in Italia sono 92.338.