Varianti Covid: 50 casi sospetti in Sicilia, 4 quelli accertati

11/02/2021 08:46:00

Sono 50 i casi sospetti di varianti del coronavirus in Sicilia, finora quelli accertati sono 4, tutti riferibili alla variante "inglese". E' sempre ricoverato a Partinico, in condizioni non gravi, il missionario siciliano che di ritorno dalla Tanzania ha accusato i sintomi del Covid e che potrebbe essere il primo caso di variante "sudafricana" del virus. Ancora non si conosce l'esito dell'esame.

La curva epidemica spinge la Sicilia verso la zona gialla: nell’ultima settimana i contagi sono calati del 21 per cento, l’indice di trasmissione Rt è 0,77 e la pressione in corsia è scesa. Eppure la presenza delle varianti fa calare qualche ombra.

La variante inglese, secondo gli esperti, gira da tempo. Ma mentre gli altri Paesi hanno subito iniziato il sequenziamento dei ceppi virali, in Italia siamo indietro. Bisogna metterequanti più laboratori in grado di individuare varianti per avere una mappatura migliore e capire che impatto hanno sulla diffusione dell’epidemia in Sicilia.

Intanto, sul fronte vaccini, in Sicilia: sono un centinaio i non ancora ottantenni che ieri sono riusciti a prenotarsi tramite il numero verde di Poste italiane, aggirando il blocco della piattaforma informatica. Un corto circuito scoperto dopo qualche ora: nel pomeriggio sono stati inviati i messaggi di disdetta sui telefoni di chi era riuscito a ottenere un appuntamento.