Ecco quanto percepiscono adesso i consiglieri comunali di Marsala

11/02/2021 02:00:00

Quasi finita la pacchia. I consiglieri comunali di Marsala non hanno più il maxi gettone di presenza.

Adesso la loro retribuzione è stata adeguata ai parametri stabiliti dalla legge regionale. E così a Sala delle Lapidi è stato deliberato il nuovo schema di retribuzioni per consiglieri, presidente del consiglio comunale e sindaco. Dai compensi di quest'ultimo, infatti, sono calcolate tutte le altre retribuzioni. Il sindaco percepisce 4090.34 euro lordi al mese. Il presidente del Consiglio Comunale percepisce il 60% della retribuzione del sindaco: 2454,20 euro. Stessa cosa per gli assessori (il vice sindaco percepisce il 65%).

Taglio drastico per i consiglieri comunali. Nella passata consiliatura gli inquilini di Sala delle Lapidi percepivano 99 euro lordi di gettone di presenza, sia per sedute d'aula che riunioni di commissione. Adesso il gettone è di 35,79 euro lordi. C'è da dire che al taglio drastico al singolo gettone non segue un'altrettanta corposa riduzione nell'ammontare mensile. Infatti il consigliere può collezionare gettoni di presenza per un massimo di 1227,10 euro (il 30% dell'indennità del sindaco). Nella scorsa consiliatura il massimo era di 1462 euro. Ecco lo schema.