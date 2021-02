Campobello, atto vandalico nei confronti dell'ispettore dei vigili urbani Calamia

12/02/2021 09:06:00

Un atto vandalico è stato commesso a Campobello di Mazara ai danni dell'auto dell'ispettore capo dei vigili urbani Baldassare Calamia. Il fatto è accaduto lo scorso 9 febbraio. L'ispettore Calamia si è accorto di quanto accaduto - la vettura è stata rigata - quando, finito il turno di lavoro alle 20, stava per ritornare a casa con l'auto, parcheggiata nei pressi della villa Comunale dalle ore 14.

"Non posso fare altro che condannare aspramente il vile gesto le parole del comandante della polizia municipale Giuliano Panierino - che è stato perpetrato nei confronti di un collega che, durante la sua ventennale carriera nella Polizia Municipale, si è sempre contraddistinto per serietà, disponibilità, preparazione, abnegazione e assoluta professionalità, dimostrata quotidianamente nei compiti d’istituto che è stato chiamato ad assolvere, in special modo nel campo della polizia giudiziaria e dell’infortunistica stradale”.

“Il vile gesto nei confronti del collega Calamia - continua Panierino - è un affronto ed una chiara sfida che, vigliaccamente, ignoti hanno rivolto a lui e, simbolicamente, a tutti gli appartenenti alle forze di polizia locale e statali che ogni giorno, specie in questo particolare periodo, sono impegnati nell’affrontare il duro compito di vigilare affinché la pandemia da COVID-19 non si diffonda ulteriormente".

La condanna e la solidarietà del Partito Democratico - "Il partito democratico condanna fermamente il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni dell'Ispettore Capo Baldassare Calamia. Esprime piena solidarietà nei confronti di tutto il corpo di Polizia Municipale e del suo comandante, attualmente impegnati nel sostegno alle famiglie ed ai cittadini colpiti dal COVID Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare affinchè simili atti, nei confronti di chiunque perpetrati, non rimangano impuniti. Auspichiamo un sempre maggiore sostegno a tutte le forze dell’ordine, la cui presenza sul territorio infonde sicurezza di tutela e salvaguardia delle persone e delle cose".