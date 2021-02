Castelvetrano: donna muore in ospedale, i familiari chiedono il risarcimento

12/02/2021 10:00:00

Una donna di 50 anni è morta lo scorso 31 agosto all'ospedale di Castelvetrano dopo diversi ricoveri e cure.

I familiari della donna chiamano in causa anche l'Asp di Trapani. La donna non sarebbe stata curata con cure appropriate e dopo diversi ricoveri è arrivata in ospedale con una peritonite che l'ha poi portata alla morte.

Nel corso del processo davanti al Tribunale di Trapani i 4 familiari della donna hanno chiesto la nomina di un collegio di periti che possa far luce su eventuali responsabilità dei sanitari che hanno causato il decesso della donna, per poter chiedere un risarcimento.