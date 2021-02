Erice, Contrada Rigaletta tra degrado e abbandono 

13/02/2021 09:18:00

Contrada Rigaletta, nel territorio di Erice, in balia del degrado e dell'abbandono. Buche sull'asfalto, manto stradale e marciapiedi dissestati, fabbricati ancora in fase di costruzione preda di vandali e ladri, erbacce e ratti.

E' quanto emerso da un sopralluogo eseguito dalla terza Commissione consiliare, su input della presidente Simona Mannina.

I componenti, pertanto, hanno potuto toccare con mano l'incuria a cui è condannata la zona, documentandola con riprese filmate.

“A seguito del sopralluogo – dice Mannina – alcuni segnali stradali sono stati ripristinati grazie all'interessamento dell'assessore al ramo. Auspico, però, una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione verso un luogo bello, ma dimenticato”. La presenza di buche è stata riscontrata, in particolare, nelle vie Begonia, Dei Ciclamini e Dei Narcisi.

Erbacce, inoltre, ostruiscono il canale all'incrocio tra le vie Begonia e delle Ortensie che in caso di piogge rischia, pertanto, di tracimare. In pericolo, infine, in via Delle Ortensie l'incolumità dei pedoni a causa dei marciapiedi dissestati.