Marsala, dà fuoco due volte all'azienda del fratello. Arrestato Giuseppe Zingale

13/02/2021 19:48:00

Arrestato a Marsala dalla polizia l'autore degli incendi alla ditta Zinplast di Contrada Scacciaiazzo. Si tratta di Giuseppe Zingale. E' del '53, è nato a Palermo ma vive a Marsala. Per la Procura è l'autore degli incendi ai danni della cooperativa, del 27 Settembre e dell'8 Novembre scorsi.

Nel primo caso Zingale ha appiccato il fuoco ad una struttura prefabbricata e a ben sei veicoli della società, tutti distrutti. Poi, a Novembre, ha dato fuoco a del materiale plastico, sempre presente all'interno della struttura.

La Zinplast, come suggerisce il nome, è molto nota a Zingale: è infatti del fratello Filippo. La società opera nel settore della raccolta e dello smaltimento della plastica. Secondo gli investigatori, Giuseppe Zingale aveva un forte rancore, per motivi economici e non solo, nei confronti del fratello Filippo.

Adesso Giuseppe Zingale è ai domiciliari.