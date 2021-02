Meteo. Allerta gialla in Sicilia. Pioggia, freddo e un po' di neve

14/02/2021 06:35:00

Temperature in picchiata, con nevicate e pioggia. Il gelo è arrivato anche in Sicilia. Nella parte settentrionale dell'isola è allerta meteo gialla oggi, domenica 14 febbraio, come riporta il bollettino della protezione civile.

Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati deboli. Neve al di sopra dei 400-600 m con locali sconfinamenti a quote inferiori, specie in serata, sulla Sicilia settentrionale, con apporti al suolo deboli. Persistono i forti venti di burrasca da nord, con mare molto mosso.



Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Domenica, 14 febbraio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11.2°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 928m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Lunedì, 15 febbraio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9.7°C, la minima di 7.1°C, lo zero termico si attesterà a 844m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.